Первый инвалид-колясочник отправится в космос

Немецкий инженер Михаэла Бентхаус станет первым инвалидом-колясочником, побывавшим в суборбитальном пространстве. Она примет участие в космической миссии NS-37 компании Blue Origin, сообщил ABC News .

Многоразовый корабль New Shepard поднимется со стартовой площадки в Ван-Хорне, штат Техас. Он доставит шесть человек за линию Кармана — общепризнанную границу космического пространства на высоте 99,7 километра над Землей. Этот полет войдет в историю, потому что в нем впервые примет участие инвалид на коляске.

Бентхаус много лет работает в Европейском космическом агентстве инженером в области аэрокосмической техники и мехатроники. В 2018 году она получила травму спинного мозга в результате несчастного случая на горном велосипеде, последствием которой стал паралич нижних конечностей.

«Я рада показать миру, что люди в инвалидных колясках тоже могут совершать суборбитальные полеты», — сказала она журналистам.

Кроме Бентхаус на корабль взойдут физик, инвестор из Флориды Джоэл Хайд, немецко-американский инженер из SpaceX Ханс Кенигсман, бизнесмен, председатель совета попечителей Jackson Laboratory Нил Милч, предприниматель, горный инженер Адонис Пурулис, энтузиаст космоса из Западного Техаса, обладатель степени по информатике Джейсон Стэнселл.

В отличие от орбитальных миссий SpaceX или НАСА, полеты New Shepard являются суборбитальными и предназначены для кратковременных пилотируемых миссий продолжительностью чуть больше 10 минут. Корабль пересечет линию Кармана, проведет несколько минут в условиях микрогравитации и вернется на Землю.

Ранее европейские аэрокосмические компании Leonardo, Airbus и Thales договорились создать конкурента SpaceX. Они запустят собственные проекты в космосе.