Европейские аэрокосмические компании создадут конкурента SpaceX

NDTV: Airbus, Thales и Leonardo объединят усилия для борьбы с компанией Маска

Крупные европейские аэрокосмические компании Leonardo, Airbus и Thales подписали соглашение об объединении космических операций в единую компанию. Об этом сообщило издание NDTV .

В объединенной компании будет работать более 25 тысяч человек по всей Европе. Годовой оборот составит порядка 6,5 миллиарда евро. Airbus владеет 35% акций объединения, Thales и Leonardo — по 32,5%.

Журналисты считают, что это попытка создать в Европе конкурента SpaceX Илона Маска, которая осуществляет самостоятельные проекты в космосе и является одним из ведущих частных подрядчиков NASA.

Эксперты рынка заявили, что европейская промышленность традиционно занимала ведущие позиции в области телекоммуникационных спутников, предоставляющих услуги связи и вещания с геостационарной орбиты. Однако в последнее время рынок переживает спад в свете растущей популярности спутников Starlink.

Ранее Маска заподозрили в получении закрытой информации конкурирующих фирм.