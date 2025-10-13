Сегодня 09:14 ХАМАС заявил о приверженности прекращению огня Фото: Naaman Omar Apaimages/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Бригады «Аль-Кассам» — военное крыло ХАМАС — привержены соглашению о прекращении огня в секторе Газа, пока его соблюдает Израиль. Об этом сообщило
РИА «Новости» со ссылкой на заявление палестинского движения.
«Мы объявляем о нашей приверженности достигнутому соглашению и его временным рамкам, пока его будет соблюдать оккупация», — подчеркнули представители военного крыла.
Первую группу из семи освобождаемых израильских заложников уже
передали Красному Кресту в секторе Газа.
Израиль и ХАМАС достигли договоренности об исполнении первой фазы мирного плана по урегулированию конфликта в палестинском анклаве. Перемирие вступило в силу 10 октября.
