Первые группы трудовых мигрантов из Шри-Ланки выехали в Россию

Первые группы мигрантов из Шри-Ланки уже выехали в Россию. Об этом сообщил ТАСС посол России в островном государстве Леван Джагарян.

При этом, по его словам, ждать большого притока рабочей силы из этой страны не стоит, поскольку реализация инициативы идет с трудом.

«Зафиксированы случаи жалоб ланкийцев на невыплату заработной платы в Псковской области», — рассказал посол.

При этом он отметил, что жители острова активно интересуются русской культурой и учат язык.

Ранее официальный представитель МВД Ирина Волк анонсировала законопроект, который обяжет иностранцев уведомлять российскую сторону о планах въезда. При этом с 2028 года им не придется заполнять миграционные карты — весь документооборот переведут в электронный формат.