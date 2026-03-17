МВД разработало законопроект для контроля за въездом иностранцев

Министерство внутренних дел подготовило законопроект, обязывающий иностранцев уведомлять российскую сторону о планах въехать в страну. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк .

«С 30 июня 2025 года иностранцы имеют возможность предоставить указанное уведомление в экспериментальном порядке», — отметила она.

Волк объяснила, что новые правила разработали для совершенствования механизма контроля за въездом и пребыванием мигрантов.

Согласно законопроекту, с 1 января 2028 года иностранцам больше не придется заполнять миграционные карты, так как весь документооборот будет осуществляться в электронном формате. Также в России планируют создать «Цифровой профиль иностранного гражданина».

Ранее депутат Госдумы Леонид Слуцкий предложил ужесточить правила для размещения хостелов в многоквартирных домах. Он объяснил, что часто такие гостиницы превращаются в нелегальные общежития мигрантов.