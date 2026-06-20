Первую русскую школу откроют в Лаосе

Посольство РФ: в Лаосе откроют первую русскую школу на 1,2 тысячи человек

Руководство Лаоса одобрило строительство российской-лаосской средней школы, которая будет вмещать порядка 1,2 тысячи учеников. Учебное заведение будет основано на российских стандартах образования, рассказали «Известиям» в посольстве России в стране.

Городские власти выделили земельный участок для реализации проекта. Российские специалисты уже разрабатывают смету и детальный план строительства.

«По предварительной информации, школа будет вмещать порядка 1,2 тысячи учеников, а образовательная программа будет основываться на российских образовательных стандартах», — пояснили в посольстве.

Ранее Минпросвещения утвердило программу изучения арабского языка в российских школах. Для образовательного и культурного обмена подготовлены материалы на арабском языке, среди которых русские народные сказки и книга о России.