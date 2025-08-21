Глава полиции Словакии генерал Яна Машкарова потеряла сознание во время пресс-конференции. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Пресс-конференцию, на которой выступали глава МВД Словакии Матуш Шутай-Эшток и Машкарова, была посвящена росту телефонного и кибермошенничества в стране. Трансляцию пресс-конференций вели местные СМИ.

Машкарова начала свое выступление, но вскоре пожаловалась на самочувствие. Не договорив речь, глава полиции начала терять сознание. Ее подхватили стоявшие рядом люди. Машкарову посадили на стул, где она слушала выступления других спикеров. После она подошла к трибуне и взяла слово. Она отметила, что причиной плохого самочувствия могло стать низкое давление из-за изменений метеоусловий.

«Я хотела всем сказать, что я в порядке. Видите сами: это такая серьезная тема, что ей удалось меня свалить», — пошутила Машкарова.

Яна Машкарова возглавила полицию Словакии в январе, она стала первой женщиной в истории республики на этой должности.

