WhatsApp прокомментировал ограничения на звонки для российских пользователей

WhatsApp* сообщил, что будет делать все возможное для обеспечения доступности защищенной сквозным шифрованием связи для пользователей по всему миру, в том числе в России. Заявление об этом опубликовали в профиле компании в соцсети Х.
Так WhatsApp* прокомментировал решение Роскомнадзора ограничить звонки в мессенджере. Также компания подчеркнула, что ее сервис обеспечивает конфиденциальность и безопасность переписки. В России ограничат общение в мессенджере для более чем 100 миллионов пользователей.
Ранее Telegram заявил о собственной борьбе со звонками мошенников. Мессенджер применил детализированные настройки конфиденциальности для звонков, поэтому пользователи теперь могут отключать или выбирать, от кого можно принимать вызовы.
*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — на территории Российской Федерации запрещена.
