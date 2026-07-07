Первая леди Турции Эмине Эрдоган одним жестом поставила на место Макрона

Президент Франции Эммануэль Макрон попытался поцеловать руку первой леди Турции Эмине Эрдоган во время встречи с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом на саммите НАТО в Анкаре. Неловкий момент попал на видео, его опубликовал телеграм-канал Baza .

На саммит Макрон прибыл с супругой. Во время приветствия французский президент попытался поцеловать руку Эмине Эрдоган, но она удержала его, не дав закончить жест приветствия.

Эрдоган сдержанно пожал руку супруге Макрона Брижит. Президент Франции при этом не переставал улыбаться. Макрон прибыл на саммит в темных очках, которые не снимал даже в момент приветствия.

В конце июня Макрон провел встречу с султаном Омана Хайсамом бен Тареком Аль Саидом, не снимая темных очков даже в помещении при подписании документов. Во Франции предположили, что французский лидер получил очередную оплеуху от супруги.