Перу присоединилось к созданному американцами альянсу «Щит Америк»

К антинаркотическому альянсу «Щит Америк» присоединилось Перу под руководством нового президента Кейко Фухимори. Госсекретарь США Марко Рубио сообщил об этом в статье для газеты El Comercio .

«Мы синхронизируем усилия по защите нашего полушария от транснациональных и региональных угроз, приветствуя Перу — теперь важного союзника вне НАТО — в рамках „Щита Америк“», — заявил он перед визитом в страну.

Белый дом, по словам Рубио, с нетерпением ждет начала работы с новым перуанским правительством. Консерватор Фухимори победила на президентских выборах в июне 2026 года.

США создали альянс «Щит Америк» для борьбы с наркокартелями. Американские службы объединили усилия со странами Латинской Америки, такими как Аргентина и Боливия.