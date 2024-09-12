Решивший переизбраться экс-президент Перу умер от рака

Дочь экс-президента Перу Альберто Фухимори Кейко сообщила о его смерти в 86 лет

Решивший вновь баллотироваться бывший президент Перу Альберто Фухимори умер от рака. Об этом объявила в соцсетях его дочь Кейко Фухимори, сообщили «Известия» .

«После долгой борьбы с раком наш отец Альберто Фухимори только что отправился на встречу к Господу», — сказала она.

Кейко Фухимори пошла по стопам отца и трижды выдвигала свою кандидатуру на президентские выборы — в 2011, 2016 и 2021 годах. Сам Альберто Фухимори возглавлял Перу с 1990 по 2000 годы и планировал участвовать в выборах в 2026 году.

В 2009 году суд приговорил его к 25 годам тюрьмы за приказ убить 25 человек в районах Барриос-Альтос и Кантута. Затем его судили за похищение Самуэля Диера и журналиста Густаво Горрити, использование госфондов для создания телефонной прослушки, незаконной покупке СМИ и подкупах.

В конце 2022 года в Перу произошел очередной госпереворот. Педро Кастильо покинул пост президента.