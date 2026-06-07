Россию ждут большие перспективы в области технологических открытий и исследований. Об этом РИА «Новости» заявил президент Ассоциации итальянских предпринимателей Витторио Торрембини.

По его мнению, стране нужно делать упор на научные и технологические исследования и открытия. Кроме того, необходимо активнее передавать гражданской сфере разработки военной промышленности.

«Почему я так говорю? Интернет — американский военный проект. И посмотрите, что теперь», — объяснил глава GIM Unimpresa.

Президент России Владимир Путин отмечал, что отечественная наука уже готова к внедрению технологий искусственного интеллекта. По его словам, необходимые возможности для этого у страны есть.

Росатом уже начал применять нейросети для ускорения синтеза новых материалов. Алгоритмы подбирают структуру и состав перспективных материалов, тестируют полученные образцы.