Перспективы переговоров России и Украины оценили в Совфеде

Несмотря на сопротивление ряда политиков в США и ЕС перспектива нового раунда переговоров России и Украины в Стамбуле представляется вполне реальной. Об этом РИА «Новости» сообщил первый заместитель председателя оборонного комитета Совета Федерации Владимир Чижов.

«Надеюсь, что перспектива достаточно реальна. Не буду говорить о сроках. Но сопротивление не только со стороны европейцев, но и внутри США далеко не все разделяют позицию президента и готовность к диалогу с нами. Рассчитываю, что переговорный процесс продолжится», — сказал он.

Замглавы МИД Сергей Рябков заявлял, что старания европейцев в значительной мере исчерпали импульс урегулирования, который придала встреча на Аляске глав государств Владимира Путина и Дональда Трампа.

Ранее паузу в урегулировании украинского вопроса обозначили в Кремле.