Пережившего покушение премьера Словакии отпустили домой

Врачи разрешили пережившему покушение премьер-министру Словакии Роберту Фицо перейти на амбулаторное лечение. Из больницы в городе Банска-Бистрица его перевезли домой, сообщил Dennik N .

Источники издания сообщили, что политика транспортировали в Братиславу и отправили на домашнее лечение. В подтверждение их слов возле его квартиры активизировались охранники и полицейские.

Позднее информацию о переводе Фицо подтвердила главврач университетской больницы имени Рузвельта в городе Банска-Бистрица Мириам Лапуникова. В соцсетях она поблагодарила политика, персонал больницы, правоохранителей и рядовых жителей Словакии за совместную работу и поддержку.

«Он был дисциплинированным пациентом», — заметила она.

Покушение на Фицо произошло 15 мая после выездного заседания правительства в Гандлове. Пожилой мужчина произвел два выстрела и заявил о несогласии с политикой властей. Премьеру провели операцию, и через неделю он пошел на поправку.