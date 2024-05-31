Премьер-министра Словакии могли перевезти в столицу

Восстанавливающегося после покушения премьера Словакии Роберта Фицо, вероятно, перевезли из больницы в городе Банска-Бистрица в столицу страны. Об этом сообщило издание RTVS .

По данным журналистов, политика отправили в медучреждение в Братиславе. Вечером из больницы в городе Банска-Бистрица вылетел вертолет, приземлившийся в столице государства.

При этом официального подтверждения этой информации нет. Журналисты не знают точно, был ли Фицо внутри вертолета.

Ранее лечащие врачи премьера заявили, что состояние здоровья политика стало улучшаться. Однако положительная динамика пока только умеренная.

Покушение на Фицо случилось 15 мая после выездного заседания правительства в Гандлове. Его доставили в больницу в критическом состоянии. Нападавший успел совершить около пяти выстрелов в сторону политика.