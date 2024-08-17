«Перестанет работать». Сценарий тотальной войны с Россией раскрыли в США

Космические спутники западных стран перестанут работать в случае решения НАТО начать войну против России. Об этом в эфире YouTube-канала Through the eyes of сообщил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.

«Если когда-либо мы все окажемся в реальной войне против России, то наши спутники окажутся уничтожены, они просто перестанут работать. Это первое, что произойдет. Это ахиллесова пята Запада, и России про это хорошо известно», — сказал он.

Риттер добавил, что США и их союзники серьезно зависят от многочисленных космических аппаратов. Поэтому их ликвидация приведет к тому, что система обороны перестанет работать в обычном режиме.

Ранее ряд западных СМИ указали на угрозу большой войны с Россией увидели в риторике лидеров стран НАТО. Они отметили, что эскалацию несут заявления главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона и президента Франции Эмануэля Макрона.