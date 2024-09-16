Власти США «перещеголяли» автора романа-антиутопии 1984 о тоталитарном государстве Джорджа Оруэлла. Такое мнение выразил глава МИД Сергей Лавров, комментируя очередные американские санкции против российских СМИ. Его процитировало РИА «Новости» .

У Оруэлла, напомнил он, было не только богатое воображение, но и историческое предвидение. Писатель не мог представить, как реально будет выглядеть тоталитарное государство, которое мир наблюдает в рамках «так называемого порядка, основанного на правилах».

«Его перещеголяли, конечно, нынешние руководители в Вашингтоне, которые просто подавляют любое инакомыслие», — подчеркнул Лавров.

Он назвал действия Соединенных Штатов тоталитаризмом в чистом виде.

Как заявлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, введенные против RT санкции говорят о том, что США готовы на все, чтобы подавить альтернативные точки зрения. Официальный представитель МИД Мария Захарова напомнила, что американские рестрикции не останутся без ответа.