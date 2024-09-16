Песков назвал санкции против RT попыткой США подавить альтернативные точки зрения

Санкции США, введенные против RT, говорят о том, что Штаты готовы на все в своих попытках подавить альтернативные точки зрения. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, его слова привело РИА «Новости» .

Введенные против российских СМИ санкции Песков назвал нападками на журналистов и руководство средств массовой информации.

«Это лишний раз подчеркивает, что американцы способны на все, способны зайти как угодно далеко в попытках подавления России, подавления альтернативных точек зрения и использования самых нечистоплотных методов», — заявил пресс-секретарь.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что власти США пытались оправдать введенные против российских СМИ санкции борьбой с вмешательством во внутренние дела. По мнению Захаровой, на самом же деле речь идет о тотальной цензуре по всему миру.