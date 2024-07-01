Венгрия, став председателем Евросоюза, не изменит его политику коренным образом, но может подсветить проблемы и предложить их решение. Такое заявление в беседе с РИА «Новости» сделал политический эксперт Георг Шпетле.

«Больших коренных перемен не будет. Венгрия не скажет, что ЕС сейчас же закрывает границы от мигрантов, такого веса у председательства нет», — отметил он.

Вместе с тем, по его словам, антироссийская риторика союза в ближайшее время может несколько ослабнуть.

Венгрия возглавила Европейский союз 1 июля и будет занимать этот пост ближайшие полгода, после чего передаст его Польше. Девизом председательства станет «Сделаем Европу снова великой!»

Ранее премьер страны Виктор Орбан анонсировал создание в Европарламенте нового альянса правых сил, в который войдут три политические партии, в том числе его собственная «Фидес — Венгерский гражданский союз».