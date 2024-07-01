Венгрия возглавила Совет ЕС

Венгрия с 1 июля возглавила Совет ЕС. В нем она будет председательствовать весь 2024 год. Об этом сообщил ТАСС .

В конце декабря государство на основе ротации передаст эстафету Польше. По данным агентства, Венгрия в новом статусе имеет серьезные разногласия с руководством Евросоюза по ряду вопросов.

Сложные отношения повлияли на девиз председательства, который звучит как «сделаем Европу вновь великой!». Лозунг похож на предвыборные слова бывшего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Экс-главу Белого дома не поддерживает нынешнее руководство ЕС, но за него выступает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

В Брюсселе прошел саммит Евросоюза. В рамках мероприятия одобрили кандидатуры на ключевые посты в евроинститутах. Как сообщил действующий глава Евросовета Шарль Мишель, окончательно их утвердят на сессии ЕП, которая состоится в июле.