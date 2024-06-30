Орбан пообещал создать в Европарламенте новый альянс правых сил

В Европарламенте создадут новый альянс правых сил, в который войдут три партии. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, его процитировало агентство Associated Press .

Он совершил визит в Вену и анонсировал новый альянс «Патриоты за Европу», в составе которого будут его партия «Фидес — Венгерский гражданский союз», «Австрийская партия свободы» Герберта Кикля и ANO 2011 экс-премьера Чехии Андрея Бабиша.

Он добавил, что жители Европы стремятся к трем вещам: миру, порядку и развитию, однако вместо этого им достаются война, миграция и стагнация.

Согласно результатам прошлых выборов в ЕП, партия Кикля получила шесть мест, фракция Орбана — 11 мест, а ANO 2011 — семь.

Ранее политолог Николай Межевич высказал мнение, что выборы в Европарламент мало повлияют на отношения Евросоюза с Россией. Он также призвал не придавать большого значения результатам этого голосования.