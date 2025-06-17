«Перекрываем кран навсегда». Каллас сделала дерзкое заявление в адрес России

Евросоюз навсегда перекроет кран с российским газом к концу 2027 года и откажется от импорта. Об этом глава дипломатии ЕС Кая Каллас написала в соцсети Х.

По ее словам, российская сторона больше не сможет использовать энергетику «в качестве оружия». Каллас добавила, что Европа смогла существенно сократить свою зависимость.

«Теперь мы перекрываем кран навсегда. Россия больше не сможет использовать энергетику как оружие против нас», — написала глава дипломатии ЕС.

По данным Евростата, в апреле страны ЕС закупили у России газа на 910 миллионов евро. Общая сумма импорта российского голубого топлива упала за месяц на 22%.

Ранее стало известно, что Еврокомиссия может включить в 18-й список антироссийских санкций инфраструктуру газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2».