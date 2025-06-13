Евросоюз сократил импорт газа из России до минимума с августа 2023 года

В апреле страны Евросоюза закупили у России газа на 910 миллионов евро — это самый низкий показатель с августа 2023 года. Об этом сообщил Евростат .

Несмотря на то что поставки трубопроводного газа немного выросли — на 13% по сравнению с мартом, и составили 383,4 миллиона евро, закупки сжиженного природного газа резко сократились. ЕС потратил на СПГ из России 526,6 миллиона евро против 829,6 миллиона месяцем ранее.

В итоге общая сумма импорта газа из России упала на 22% за месяц. Сейчас доля российских поставок в общем объеме импорта газа в Евросоюз составляет всего 11,3%.

Китайские производители газа выступают за наращивание количества электростанций, работающих на голубом топливе. Согласно последним расчетам отрасли, к 2030 году в стране планируют запустить около 70 гигаватт мощностей газовых электростанций.