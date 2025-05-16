Переговоры в Стамбуле прошли на русском языке

RT: делегации России и Украины говорили в Стамбуле на русском языке

Российские и украинские дипломаты использовали на переговорах в Стамбуле русский язык. Об этом сообщил RT .

В украинской прессе появились публикации о том, что переговоры якобы шли с помощью переводчика. В частности, об этом сообщал телеканал «Мы — Украина».

Источник RT опроверг эту информацию. Он добавил, что у делегации был переводчик, но разговор шел на русском, без его участия.

Перед началом встречb украинские дипломаты первыми заняли места за переговорным столом. Мероприятие прошло в закрытом режиме, без участия журналистов. Перед встречей перед ними выступил турецкий министр Хакан Фидан.

Переговоры продлились несколько часов.