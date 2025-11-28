Украину на переговорах с США представит Умеров

Владимир Зеленский объявил о полном обновлении украинской делегации, которая в ближайшее время будет вести переговоры с США. Андрея Ермака из этой группы президент исключил.

Новый состав делегации возглавит секретарь СНБО Украины Рустем Умеров. Он будет работать при поддержке начальника украинского Генерального штаба Андрея Гнатова.

Кроме того, в группу вошли представители украинского внешнеполитического ведомства и специальных структур. Кто именно — пока неизвестно. По словам Зеленского, переговоры с США «пройдут совсем скоро».

«Россия хочет, чтобы Украина ошибалась. С нашей стороны ошибок не будет. <…> Утратим единство — рискуем потерять все: себя, Украину, свое будущее», — отметил Зеленский в том же видеообращении.

Первоначальная версия переговорной группы Украины выглядела иначе. Туда входили девять человек, среди которых были главы военной и внешней разведок, первый заместитель министра иностранных дел, представитель СНБО, заместитель главы СБУ и советник руководителя офиса президента.

Лидером переговорщиков выступал Андрей Ермак, уже бывший руководитель офиса Зеленского. Ермака 28 ноября отправили в отставку — сразу после обысков, которые прошли у него в рамках антикоррупционного дела.