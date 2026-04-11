США согласились разморозить иранские активы

Reuters: США разморозят активы Ирана на шесть миллиардов долларов

США согласились разморозить активы Ирана, хранящиеся в Катаре и других иностранных банках. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на высокопоставленный источник в Исламской Республике.

По его словам, такой шаг прямо демонстрирует серьезность намерений США на переговорах, он «напрямую связан с обеспечением безопасности прохода судов через Ормузский пролив».

Журналисты напомнили, что США по вопросу разморозки активов никаких публичных заявлений пока не делали.

Главный переговорщик Ирана Мохаммад Багер Галибаф называл разморозку активов одним из двух условий республики для начала переговоров с США. Второе касалось прекращения огня в Ливане.

Президент США Дональд Трамп заявлял, что ключевым требованием американской стороны к сделке с Ираном является полный отказ республики от разработки ядерного оружия.