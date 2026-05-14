Трамп заявил, что вместе с ним в Китай приехали крупнейшие бизнесмены мира

Президент США Дональд Трамп во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином рассказал, что привез в Китай крупнейших мировых бизнесменов. Запись переговоров двух лидеров опубликовала пресс-служба Белого дома.

«С нами — величайшие бизнесмены, самые крупные и, пожалуй, лучшие в мире. С нами — потрясающие люди, и все они здесь, рядом со мной», — подчеркнул американский президент.

Он отметил, что уговорил отправиться в Пекин 30 ведущих представителей бизнеса в мире для укрепления научного, индустриального и оборонного потенциала.

Трамп добавил, что противостояние США и Китая приведет только к взаимному ущербу, в то время как стабильные отношения смогут принести выгоду обеим сторонам.

Хозяин Белого дома прибыл в Пекин впервые за девять лет. Во время визита он назвал дружбу с Си Цзиньпином большой честью и выразил надежду, что партнерство между государствами будет развиваться.