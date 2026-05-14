Трамп назвал дружбу с председателем КНР Си Цзиньпином большой честью

Американский лидер Дональд Трамп считает за честь дружбу с председателем КНР Си Цзиньпином. На встрече он выразил уверенность, что отношения двух стран станут крепче, чем когда-либо. Главу Белого дома процитировало РИА «Новости» .

«Для меня большая честь быть вашим другом. Отношения между Китаем и США будут лучше, чем когда-либо», — сказал Трамп.

Кроме того, перед началом переговоров с Си Цзиньпином Дональд Трамп назвал председателя КНР выдающимся руководителем. Он отметил, что некоторым не по душе это слышать от него, потому что это чистая правда.

«Вы великий лидер. Я всем говорю, что вы великий лидер. Иногда людям не нравится, что я это говорю, но я все равно это говорю, потому что это правда», — сказал Трамп.

Данный визит стал для американского президента первым в КНР за девять лет. Последний раз Трамп приезжал в Китай 8–11 ноября 2017 года, когда занимал пост впервые. Экс-глава Штатов Джо Байден за время своего президентства в Китае не был.

Ранее Трамп оставил вице-президенту Джей Ди Вэнсу письмо на случай своей гибели в Китае. При этом он отметил, что не боится стать целью покушения со стороны иностранных преступников.