Reuters сообщил о возобновлении переговоров по Украине в Абу-Даби

Переговоры по Украине возобновились в Абу-Даби. Об этом сообщил источник агентства Reuters .

«Переговоры между Украиной и Россией возобновляются в Абу-Даби», — указано в публикации.

В пятницу в Абу-Даби состоялось первое заседание трехсторонней рабочей группы по безопасности с участием России, США и Украины.

Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что в группу вошли представители руководства Минобороны во главе с начальником Главного управления Генерального штаба, адмиралом Игорем Костюковым.

Как ранее сообщил источник ТАСС, второй день переговоров по Украине в Абу-Даби вновь пройдет в закрытом формате — без участия прессы. По его словам, самым сложным пунктом повестки по-прежнему остается территориальный вопрос.

Обстановка в городе спокойная. Также власти не стали вводить особых мер безопасности из-за встречи делегаций России, Украины и США. Сотрудники полиции дежурят на обычных постах, дополнительной охраны у посольств нет.