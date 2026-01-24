Переговоры по Украине возобновились в Абу-Даби
Reuters сообщил о возобновлении переговоров по Украине в Абу-Даби
Переговоры по Украине возобновились в Абу-Даби. Об этом сообщил источник агентства Reuters.
«Переговоры между Украиной и Россией возобновляются в Абу-Даби», — указано в публикации.
В пятницу в Абу-Даби состоялось первое заседание трехсторонней рабочей группы по безопасности с участием России, США и Украины.
Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что в группу вошли представители руководства Минобороны во главе с начальником Главного управления Генерального штаба, адмиралом Игорем Костюковым.
Как ранее сообщил источник ТАСС, второй день переговоров по Украине в Абу-Даби вновь пройдет в закрытом формате — без участия прессы. По его словам, самым сложным пунктом повестки по-прежнему остается территориальный вопрос.
Обстановка в городе спокойная. Также власти не стали вводить особых мер безопасности из-за встречи делегаций России, Украины и США. Сотрудники полиции дежурят на обычных постах, дополнительной охраны у посольств нет.