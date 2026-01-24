ТАСС: второй день встречи по Украине в Абу-Даби вновь пройдет в закрытом режиме

Второй день переговоров по Украине в Абу-Даби вновь пройдет в закрытом формате — без участия прессы. Об этом сообщил источник ТАСС .

По его словам, самым сложным пунктом повестки по-прежнему остается территориальный вопрос. Для Россия ключевым условием является вывод украинских войск из Донбасса. В этой связи на переговорах обсуждаются различные параметры безопасности.

Накануне стороны завершили первый день консультаций, который источники охарактеризовали как продуктивный. По данным ТАСС, участники договорились продолжить общение — «никто дверью не хлопает», а делегации доложат в свои столицы промежуточные итоги. Первый раунд, посвященный вопросам безопасности, изначально проходил в максимально закрытом режиме, без раскрытия локации и без приглашения журналистов.

Секретарь СНБО Украины Рустем Умеров сообщил, что на переговорах в ОАЭ обсуждались параметры завершения конфликта и дальнейшая логика переговорного процесса. В публикации в своем телеграм-канале он отметил, что встреча была посвящена поиску подходов к достойному и устойчивому миру.