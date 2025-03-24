«Военного решения нет». В США заявили о разрешении конфликта на Украине

Рубио: конфликт на Украине не разрешить через военные действия

Конфликт на Украине может быть разрешен только дипломатическими методами, а не военными действиями. Об этом госсекретарь США Марко Рубио заявил на собрании кабинета президента Дональда Трампа, сообщило РИА «Новости» .

«Нет военного решения, [конфликт] нужно закончить путем переговоров», — отметил он.

Рубио напомнил о переговорах технических команд России и США в Саудовской Аравии. Представитель Белого дома выразил надежду, что они приведут к прогрессу.

Госсекретарь отметил, что Трамп продолжает делать шаги навстречу мирному разрешению конфликта, несмотря на «препятствия со стороны других стран и других лиц, у которых иное мнение о том, как это должно происходить».

Ранее Рубио заявил, что власти США запланировали два этапа в переговорах. Первый заключается в прекращении огня, в случае реализации второго «стороны усадят за стол переговоров».