Помимо государственного секретаря США Марко Рубио, от участия во встрече по Украине в Лондоне отказались главы МИД нескольких стран. Все это говорит о том, что переговоры провалились, даже не начавшись, заявил в своем Telegram-канале военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц.

Встречу отказались посещать глава МИД Британии Дэвид Лэмми, глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро и глава МИД Германии Анналена Бербок.

«Переговоры в Лондоне сдулись, не начавшись. <…> От американцев будет Келлог, от европейцев — некие высокопоставленные чиновники. Такой компанией можно только чижика съесть. В таком представительстве серьезные решения не принимаются», — написал журналист.

По мнению Коца, целью Келлога на этих переговорах будет узнать позицию европейских стран по предложениям Трампа. Он считает, что виной сорванных переговоров являются необдуманные высказывания Владимира Зеленского.

Ранее американское издание The New York Times сообщило, что Марко Рубио решил не участвовать в переговорах после заявления Зеленского о Крыме. Военный аналитик Скотт Риттер предположил, что госсекретарь пытается сорвать переговоры с Украиной.