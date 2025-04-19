Рубио заподозрили в попытке затянуть переговоры с Украиной

Госсекретарь США Марко Рубио пытается помочь Украине и европейским странам сорвать или затянуть переговоры. Об этом Sputnik заявил Американский военный аналитик Скотт Риттер.

Эксперт подчеркнул, что высказывания Рубио усиливают Европу и Украину, которые не хотят урегулирования конфликта и настаивают на его продолжении. По этой причине они стремятся вывести американскую сторону из переговорного процесса, добавил Риттер.

«Похоже, это не то направление политики, которое поддерживает [президент США] Дональд Трамп», — отметил он.

Ранее газета The Wall Street Journal не исключила, что руководство США представило союзникам проект, позволяющий наблюдать за соблюдением возможного перемирия на Украине. США предложили запустить специальную систему для отслеживания выполнения договоренностей о режиме тишины.

Благодаря этому Белый дом надеется обеспечить стабильность и прозрачность наблюдения в зоне боевых действий. Подробности плана Трампа собеседник издания не привел.