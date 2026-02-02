JW: Зеленский перегнул палку на переговорах с РФ и США, желая сохранить власть

Киевский режим отчаялся, о чем свидетельствуют требования президента Украины Владимира Зеленского к России о признании его легитимности. Об этом сообщила немецкая газета Junge Welt .

Зеленский потребовал, чтобы Россия отозвала свою юридическую позицию о том, что срок его полномочий истек в 2024 году и он, по сути, является «просроченным президентом». Автор статьи пошутил, что «просроченный, как баночка йогурта в холодильнике».

Он отметил, что глава киевского режима преднамеренно тормозит переговоры. Если бы Россия согласилась признать его легитимность путем переговоров на высшем уровне, то он бы получил возможность избежать новых выборов и остался на посту.

Глава киевского режима свел переговоры с Россией к бессмысленному обмену мнениями и проигнорировал США, требуя от американских властей при этом надежных гарантий безопасности.

«Зеленский перегнул палку почти гротескным образом. Это демонстрирует его отчаяние. <…> Похоже, что его главная цель сейчас — сохранить свою личную власть», — отмечает он.

