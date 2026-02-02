Украину и президента Владимира Зеленского ожидает полное фиаско. Они проигрывают и на поле боя, и на дипломатическом фронте, заявил военный аналитик, офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в эфире YouTube-канала .

Он отметил, что Россия сейчас находится в таком положении, что сами украинцы понимают свои проигрышное положение. Они осознали, что еще одно наступление ВС России и для них будет все кончено.

Киевский режим надеется на американские гарантии безопасности, а США отвечают, что этот вопрос обсудят после того, как ВСУ покинут Донбасс. Вот и получается, что украинцы проиграли по всем фронтам, а Россия получит то, что хочет.

Аналитик предположил, что политический крах Зеленского очень быстро наступит, ведь он «несостоявшийся лидер несостоявшегося государства», не способный что-либо решать.

«Теперь коррупционная машина у всех на виду, и это вызывает гнев. Так что нас ждет политический и социальный коллапс. Экономический и военный уже наступили. Это и есть коллапс Украины», — подчеркнул Риттер.

Ранее бывший разведчик предсказывал Украине неизбежную капитуляцию.