Передать власть Трампу. Байден и Харрис вошли в Капитолий

Ранее в Ротонду Капитолия вошел избранный президент Дональд Трамп. Его сопровождал Джей Ди Вэнс, избранный вице-президент.

В Ротонду прибыли и будущие члены кабинета Трампа. Некоторые из них уже прошли слушания по утверждению в сенате. Государственным секретарем при новом президенте станет Марк Рубио, министерство внутренней безопасности возглавит Кристи Ноэм. Директором ЦРУ Трамп выбрал Джона Рэтклиффа.

Администрация Байдена также проводит передачу Овального кабинета офису Дональда Трампа.

Ранее сообщалось, что Джо Байден и Трамп приехали в Капитолий на одном лимузине. Уходящий американский лидер подтвердил, что оставил в Овальном кабинете письмо для нового президента США.