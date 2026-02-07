Передачу Польшей истребителей МиГ-29 Украине назвали объявлением войны России

Решение польских властей отправить Украине истребители МиГ-29 будет означать объявление войны России. Об этом в соцсети X заявил член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема.

Он прокомментировал заявление премьер-министра Польши Дональда Туска, который подтвердил готовность передать ВСУ самолеты в обмен на беспилотники.

«Это будет объявлением войны России со стороны Польши», — подчеркнул финский политик.

По его словам, государства Евросоюза все больше втягиваются в конфликт, что может обернуться эскалацией.

Ранее Польша подняла в воздух истребители и привела в состояние готовности средства противовоздушной обороны и радиолокационной разведки. Меры приняли для обеспечения безопасности на приграничных территориях якобы из-за активности России на Украине. Польское командование уточнило, что действия авиации носили превентивный характер.