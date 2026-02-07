Передачу Польшей истребителей МиГ-29 Украине назвали объявлением войны России
Политик Мема: отправку польских МиГ-29 Украине воспримут как объявление войны
Решение польских властей отправить Украине истребители МиГ-29 будет означать объявление войны России. Об этом в соцсети X заявил член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема.
Он прокомментировал заявление премьер-министра Польши Дональда Туска, который подтвердил готовность передать ВСУ самолеты в обмен на беспилотники.
«Это будет объявлением войны России со стороны Польши», — подчеркнул финский политик.
По его словам, государства Евросоюза все больше втягиваются в конфликт, что может обернуться эскалацией.
Ранее Польша подняла в воздух истребители и привела в состояние готовности средства противовоздушной обороны и радиолокационной разведки. Меры приняли для обеспечения безопасности на приграничных территориях якобы из-за активности России на Украине. Польское командование уточнило, что действия авиации носили превентивный характер.