Польша подняла в воздух самолеты из-за «активности» России

Дежурные военные самолеты Польши подняли в воздух якобы из-за активности России на Украине. Об этом сообщило оперативно командование ВС страны в соцсети Х.

«В связи с деятельностью авиации дальнего действия Российской Федерации на Украине в польском воздушном пространстве начала действовать военная авиация», — заявили военные.

Наземные средства противовоздушной обороны и радиолокационной разведки привели в состояние готовности. По словам польских военных, принятые меры носят превентивный характер, они направлены на обеспечение безопасности на приграничных территориях.

Ранее член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема прокомментировал планы Польши передать Украине истребители МиГ-29. Это может втянуть поляков в прямой вооруженный конфликт.