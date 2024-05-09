Пентагон заключил контракт с Lockheed Martin на производство HIMARS | 360°

Мир 09 мая 2024, 08:44 Пентагон заключил контракт с Lockheed Martin на производство HIMARS Пентагон заключил контракт на производство РСЗО HIMARS на 861,3 млн долларов Википедия

Читать 360 в

Минобороны США подписало соглашение на производство реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и сопутствующие услуги с корпорацией Lockheed Martin. Об этом сообщила пресс-служба Пентагона.

Общий объем оборонного заказа составил 861,3 миллиона долларов. В соответствии с каждым пунктом заказа стороны определят место и объемы производства, ориентировочной датой исполнения станет 31 мая 2026 года.

Реклама

При этом в Пентагоне не раскрыли число РСЗО, которые произведут и поставят в рамках данного заказа.

Ранее стало известно, что американское оборонное ведомство выделило 23,5 миллиона долларов на закупку для украинских военных оружия против глушилок сигналов GPS по технологии Home-on-jam. Производством соответствующего оборудования займется компания Scientific Applications and Research Associates Inc.