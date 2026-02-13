Пентагон включил Alibaba в список помощников армии Китая

Министерство обороны США включило китайские компании Alibaba, Baidu и BYD в список организаций, оказывающих помощь армии КНР. Об этом сообщило агентство Bloomberg .

В перечень также попали RoboSense Technology и производитель роутеров TP-Link. Alibaba назвала решение безосновательным и заявила, что не является военной компанией.

«Мы предпримем все доступные юридические действия против попыток ввести в заблуждение», — подчеркнули в корпорации.

Акции Alibaba на дополнительных торгах упали на 5%, Baidu — на 4,5%.

Этот шаг может создать проблемы для визита президента США Дональда Трампа в Китай в апреле, особенно учитывая значимость Alibaba. На встрече с главой КНР Си Цзиньпином планируют обсуждать экспорт чипов Nvidia H200 — Alibaba входит в число потенциальных покупателей.

В декабре американские законодатели требовали добавить в список разработчика ИИ DeepSeek, Xiaomi и BOE Technology. Обновление перечня рискует вызвать недовольство Пекина после октябрьского торгового перемирия между лидерами двух стран.