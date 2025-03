Пентагон сделал заявление о кибероперациях против России

Первым о приостановке киберопераций США против России сообщило 28 февраля издание The Record. По его данным, Пит Хегсет лично приказал Киберкомандованию американских вооруженных сил остановить вообще любое планирование антироссийских акций.

Позднее аналогичную информацию опубликовали, со ссылкой уже на собственные источники, авторитетные СМИ — The Washington Post, The New York Times и CNN.

Западная пресса отмечала, что глава американского оборонного ведомства принял, как предполагается, такое решение еще до перепалки президента США Дональда Трампа и украинского лидера Зеленского в Белом Доме. Их встреча прошла 28 февраля.

Глава США Дональд Трамп 3 марта также распорядился остановить поставки военной помощи Украине. По данным СМИ, решение затронуло все вооружения, которые находились в пути на Украину.