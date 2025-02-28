Шеф Пентагона приказал остановить всю кибердеятельность против России

Шеф Пентагона Пит Хегсет приказал киберкомандованию США остановить всю деятельность против России, включая наступательные кибероперации. Об этом сообщило профильное издание Record.

«Шеф Пентагона приказал киберкомандованию США остановить всю деятельность против России, включая наступательные кибероперации», — уточнило издание.

Прошлой весной представитель России в ООН Ирина Тяжлова заявила, что американские и европейские специалисты по проведению киберопераций обучали и координировали украинских хакеров. Они также собирали данные о российских электронных системах для передачи Пентагону, АНБ США и различным структурам НАТО.

Ранее исполняющий обязанности замминистра обороны по личному составу и готовности Дарин Селник сообщил, что в Пентагоне проведут «переоценку» сотрудников, находящихся на испытательном сроке. В планах сокращение штата на 5–8%.