Пентагон пообещал массированные бомбардировки Ирана в ночь на 11 июня

Американская армия будет усиленно атаковать Иран в ночь на 11 июня. Об этом журналистам рассказал глава Пентагона Пит Хегсет, его слова привело РИА «Новости» .

«Центральное командование будет занято сегодня вечером, потому что президент [США Дональд] Трамп сказал, что мы нанесем сильный удар по Ирану. И мы это сделаем», — заявил Хегсет.

Вооруженные силы США планируют сбросить бомбы на ключевые объекты инфраструктуры Ирана. По словам министра войны, бомбардировки могут продолжиться и в ночь на пятницу.

CENTCOM позже сообщил, что американская армия уже начала наносить «удары самообороны» по целям в Иране. В командовании заявили, что удары стали ответом на «необоснованную и продолжающуюся агрессию» Ирана.

Трамп ранее заявил, что Иран слишком затягивает мирные переговоры и он «поплатится за это». По словам американского президента, иранская военная машина полностью развалена, «ближневосточный агрессор мертв».