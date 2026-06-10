Они заплатят за это: Трамп пригрозил Ирану за саботирование переговоров

Иран слишком долго вел переговоры о мире и теперь понесет за это ответственность. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social .

«Иранская военная машина полностью развалена. Большая ее часть, например флот и авиация, больше не существует», — написал он.

Ночью американские военные нанесли новую серию авиаударов по Ирану. Точный масштаб и интенсивность бомбардировок пока не раскрывались. Поводом для ударов стало крушение ударного вертолета AH-64 Apache накануне у берегов Омана.

В происшествии Трамп уже обвинил Иран, хотя точная причина аварии пока неизвестна — американские военные не исключают и технической неисправности.