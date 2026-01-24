Пентагон опубликовал оборонную стратегию с призывом закончить конфликт на Украине

Пентагон: окончание конфликта на Украине — это ответственность Европы

Завершение украинского конфликта обозначила в своей новой оборонной стратегии администрация президента США Дональда Трампа. Об этом следует из официального документа Министерства войны США.

В документе подчеркнули, что вооруженный конфликт на Украине должен закончиться. При этом основная ответственность за достижение этого урегулирования лежит на европейских странах.

«Это прежде всего ответственность Европы», — говорится в тексте стратегии.

Там также уточняется, что обеспечение и поддержание мира потребуют лидерства и приверженности со стороны союзников США по НАТО.

