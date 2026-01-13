Глава Пентагона заявил об очищении армии США от «чуваков в платьях»

Министр войны США Пит Хегсет заявил, что американская армия избавится от «чуваков в платьях»*. Об этом он сказал на предприятии оружейного концерна Lockheed Martin в штате Техас, сообщило РИА «Новости» .

«Мы хотим избавиться от того, что отвлекает, и от мусора. Никакой больше DEI (политика „инклюзивности, равенства и разнообразия“ — прим. ред.), никаких больше чуваков в платьях*», — сказал глава Пентагона.

Кроме того, он напомнил, что прошлые администрации США отдавали возможности ВПК страны и процессы иностранным государствам. Тем самым они пренебрегли важностью навыком, имеющихся на американских предприятиях.

Хегсет подчеркнул, что сейчас Америка живет в реальном мире, поэтому при президенте Дональда Трампе такое не повторится. Оружие и комплектующие будут производиться в США, ведь только так страна сможет иметь сильную армию.

Глава Пентагона отправился в тур «Арсенал свободы» по предприятиям ВПК, который продлится еще два месяца.

* Движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено.