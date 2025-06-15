Пентагон опубликовал картинку с российскими триколорами ко дню флага США

Пентагон по случаю празднования Дня американского флага опубликовал поздравление, прикрепив к посту картинку с российскими триколорами. Поздравление разместили на официальной странице оборонного ведомства в соцсети Х.
На картинке с одной стороны изобразили американский флаг, а по центру видны два российских триколора. Пользователи соцсети обсудили странность в комментариях.
Россияне 12 июня отметили день страны, в городах прошли празднования. В честь Дня России в одном из парков Тель-Авива активисты развернули гигантский российский триколор. Площадь флага составила 600 квадратных метров.
В Дубае фасад небоскреба Бурдж-Халифа засветился в бело-сине-красных тонах в честь праздника. Аналогичную акцию провели в Индии, где подсветили Кутб-Минар — самый высокий кирпичный минарет в мире.
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