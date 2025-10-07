Пентагон одобрил разработку нового истребителя-невидимки для ВМС США

Министр войны США Пит Хегсет одобрил разработку палубного истребителя-невидимки для Военно-морских сил. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

Они должны будут заменить самолеты типа Super Hornet, стоящие на вооружении с 1990-х. Конкурируют за их разработку Boeing и Northrop, победителя конкурса должны объявить в ближайшее время. Первые воздушные суда должны поступить в войска к 2030-м годам.

Ранее компания Boeing начала спешно строить малозаметные истребители шестого поколения F-47. Первый полет эти самолеты, судя по планам, должны совершить в 2028 году. Их внешний вид и технические характеристики до сих пор засекречены, но в Пентагоне обещают, что они смогут летать на 25% дальше.