Пенсионерка из Шанхая спустила на донаты стримерам все сбережения сына

В Китае 70-летняя пенсионерка потратила более 3,3 миллиона юаней (более 36 миллионов рублей) на донаты стримерам, истратив за полгода сбережения сына и собственную пенсию. Об этом сообщил портал Sohu .

Житель Шанхая Ван рассказал, что его 70-летняя мать была бережливой, но ее темперамент резко изменился после того, как полгода назад она познакомилась с онлайн-трансляциями. После этого пенсионерка начала активно тратить деньги на донаты блогерам.

Женщина растратила более 3,3 миллиона юаней за шесть месяцев. При этом она распорядилась не только своей пенсией, но также зарплатой и сбережениями сына, который передал матери деньги на хранение. Мужчина признался, что он круглый год находится в командировках, поэтому в будни мало времени проводит с матерью.

Пенсионерка перевела деньги двум стримерам около 30 лет, которых поддерживала в стриминговых «баттлах». Она перечислила около 2,8 миллиона юаней танцору и еще свыше 500 тысяч юаней — певцу.

Сын пенсионерки добавил, что его мать перестала понимать серьезность возникшей финансовой проблемы. Она планирует дождаться следующей пенсии, чтобы и дальше поддерживать стримеров. Жалобы на платформу и звонки в полицию, по его словам, тоже оказались безрезультатными.

Позже специалисты диагностировали у пенсионерки депрессивное и тревожное состояние. Женщине не хватает эмоций, которые она и получила в интернете.

