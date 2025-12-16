Эксперт по игровой индустрии Мешалкин рассказал, что в России пока немного успешных стримеров-пенсионеров

Эксперт по видеоигровой индустрии Ярослав Мешалкин в интервью ИА НСН рассказал, что в России пока немного успешных стримеров-пенсионеров. По его словам, максимальный доход таких блогеров составляет около 100 тысяч рублей в месяц.

Стало известно, что 77-летняя пенсионерка Ольга Ивановна победила в номинации «Лучший игровой момент» на международной стримерской премии NNYS. Впечатлило жюри то, как бабушка в игре Counter-Strike 2 за раунд «положила» всю команду соперников.

«От пенсионеров никто не требует навыков профессиональных киберспортсменов вроде скорости реакции. Есть масса сюжетных или стратегических игр, где реакция вовсе неважна. Скорее, имеет значение контакт с аудиторией, создание интересного образа, контента», — сказал собеседник.